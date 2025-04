Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250429 - 0456 Frankfurt - Sossenheim: Verfassungswidriges Symbol an Auto gekratzt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 38-jähriger Mann meldete sich am gestrigen Mittag (28. April 2025) auf einem Frankfurter Polizeirevier und gab an, dass ein unbekannter Täter ein verfassungswidriges Symbol an seinen PKW gekratzt habe. Das Fahrzeug war seit Freitag (25. April 2025) 14:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Kurmainzer Straße, im Bereich der Unterführung zur Karl-Blum-Allee abgestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine Täterhinweise bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell