POL-F: 250428 - 0454 Frankfurt-Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Offenbacher Landstraße - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am frühen Sonntagmorgen (27. April 2025) ereignete sich auf der Offenbacher Landstraße in Sachsenhausen ein tödlicher Verkehrsunfall (Wir berichteten. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/6020872).

Nun sucht die Polizei weitere Personen, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 755 10800 oder per Mail an D620-extern.ppffm@polizei.hessen.de oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

