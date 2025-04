Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250428 - 0452 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferpistole

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagmorgen (27. April 2025) kam es im Bahnhofsviertel zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Pfefferpistole.

Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der 58-jährige Geschädigte mit einem Zeugen gegen 06:15 Uhr in einen Streit in der Taunusstraße. Daraufhin begab sich der Zeuge in eine dortige Bar und kam kurz danach mit einem 31-jährigen Mann wieder heraus. Der 31-Jährige ging auf den Geschädigten zu und schoss unvermittelt zwei Mal aus kurzer Distanz in seine Richtung. Anschließend flüchtete der Zeuge mit dem Tatverdächtigen in einem Fahrzeug. Der Geschädigte wurde durch die Schüsse verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Nachgang ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

