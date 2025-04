Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250428 - 0451 Frankfurt - Westend: Rollator-Fahrer attackiert - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Sonntag (27. April 2025) auf Montag (28. April 2025) griff ein Unbekannter nach aktuellen Erkenntnissen einen Mann, der gerade mit seinem Rollator unterwegs war, an.

Der 27-jährige deutlich alkoholisierte Geschädigte befand sich gegen 23:45 Uhr im Bereich der Gräfstraße. An seinem Rollator hatte er diverse politische Slogans angebracht, die für Passanten gut lesbar waren und sich unter anderem inhaltlich gegen Rassismus und Antisemitismus richteten.

Er soll im weiteren Verlauf dann einen Mann nach einer Zigarette gefragt haben, woraufhin dieser ihm unvermittelt mit einem schwarzen Schlagstock zweimal auf den Kopf geschlagen habe. Der Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung, der am Kopf verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch Polizeikräfte verlief ergebnislos.

Im Zuge der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Verletzten der Verdacht eines ausländerrechtlichen Verstoßes vorliegt, weshalb gegen ihn ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, Glatze / wenig Haare; schwarze oder blaue Hose, graue Oberbekleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 / 11300 in Verbindung zu setzen.

