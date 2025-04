Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250428 - 0453 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Gefährliche Körperverletzung auf Flohmarkt

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagmittag (27. April 2025) kam es auf einem Flohmarkt auf dem Gelände des Hessen-Centers zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen trafen die beiden Männer im Alter von 66 und 59 Jahren gegen 12:15 Uhr zufällig auf dem Flohmarkt in der Borsigallee aufeinander. Die beiden kannten sich persönlich aus vorangegangenen Streitigkeiten. Auch dort kam es zunächst zu verbalen gegenseitigen Streitigkeiten, Drohungen und Beleidigungen. Im Rahmen des Streites schlug der 66-jährige Tatverdächtige dem 59-jährigen Geschädigten unvermittelt mit einem eisernen Gegenstand mehrfach auf den Kopf. Der Geschädigte kam mit einer Kopfverletzung in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort fest. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

