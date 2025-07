Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall auf A 61 bei Gundersheim

A 61/Gundersheim (ots)

Aktuell kommt es wegen einem schweren Verkehrsunfall auf der A 61 bei Gundersheim in Fahrtrichtung Koblenz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn ist aktuell ab der Anschlussstelle Gundersheim in Richtung Koblenz voll gesperrt. An der Unfallstelle ist ein LKW (Gliederzug) umgekippt. Derzeit ist die Polizei mit mehren Streifen im Einsatz, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls gelandet. Informationen zum Unfallhergang und zur Ursache liegen noch keine vor. Wir berichten nach.

