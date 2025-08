Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrstündige Vollsperrung auf der BAB61 - Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

Armsheim (ots)

Am Freitagmittag des 01.08.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit zwei Fahrzeugen und insgesamt sieben Insassen. Kurz vor dem Parkplatz Menhir verunfallten die beiden Fahrzeuge derart, dass die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen vollgesperrt werden musste. Fünf der sieben beteiligten Insassen wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang genauer zu rekonstruieren. Zudem waren Rettungskräfte und die Feuerwehr im Einsatz. Der Unfall ereignete sich nach ersten Ermittlungen durch unzulässiges Rechtsüberholen mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Unfallverursacher. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten der Fahrzeuge. Die Vollsperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und dauern weiter an. Es wird empfohlen die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

