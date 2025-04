Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (09.04.2025, zwischen 8 Uhr und 16:45 Uhr) brachen Unbekannte einen weißen Mercedes Sprinter auf, der in die Liebigstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

