Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Große Ölspur verursacht erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Mainz, A60, Anschlussstelle Main-Weisenau / Max-Hufschmidt-Straße (ots)

Aufgrund einer erheblichen Ölspur und der damit verbundenen Rutschgefahr kam es am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr zur Sperrung im Bereich der Autobahnabfahrt Mainz-Weisenau (Richtung Bingen) sowie auf der "Max-Hufschmidt-Straße" in Richtung der Straße "Am Wasserwerk". Erst nach der abschließenden Fahrbahnreinigung kann der Verkehr gegen 20:59 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Grund für die Ölspur war ein defekter Tank eines LKWs. Durch die Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell