POL-DA: Darmstadt: Verdächtige Gegenstände bei Kontrolle sichergestellt/ Die Kriminalpolizei sucht die Eigentümer

Riedstadt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (19.03.), gegen 4.00 Uhr, wurden der Feuerwehr und der Polizei in der Walther-Rathenau-Straße zwei brennende Papiermülltonnen gemeldet. Diese verbrannten komplett. Eine weitere Tonne wurde leicht beschädigt. Zudem wurde durch die Hitzeentwicklung eine in der Nähe des Brandortes befindliche Grundstücksmauer in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt ...

