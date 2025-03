Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Zwei Mülltonnen brennen/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (19.03.), gegen 4.00 Uhr, wurden der Feuerwehr und der Polizei in der Walther-Rathenau-Straße zwei brennende Papiermülltonnen gemeldet. Diese verbrannten komplett. Eine weitere Tonne wurde leicht beschädigt. Zudem wurde durch die Hitzeentwicklung eine in der Nähe des Brandortes befindliche Grundstücksmauer in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell