Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck

Darmstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Trickdieb hatte es am Dienstagnachmittag (18.3.) auf ein Seniorenpaar in der Robert-Schneider-Straße abgesehen. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr klingelte der Kriminelle bei den Darmstädtern und gab sich als Elektriker aus. Unter einem Vorwand brachte er die Dame und deren Ehemann dazu, das Wasser in der Wohnung laufen zu lassen. Diese Ablenkung nutzte er, um Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Schlafzimmer zu stehlen. Mit seiner Beute suchte der Dieb anschließend unerkannt das Weite. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß. Laut Zeugenaussagen hatte er ein westeuropäisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch ohne Akzent. Über seiner Kleidung soll er eine Weste getragen haben. Hinweise zu dem Beschriebenen oder zu weiteren verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Aufgrund des aktuellen Vorfalls rät die Polizei dazu, grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Wer sich als Handwerker oder Amtsperson ausgibt, sollte sich ausweisen können. Im Zweifel ist es sinnvoll, direkt bei der angegebenen Firma oder Behörde nachzufragen - aber bitte die Telefonnummer selbst heraussuchen, anstatt eine vorgegebene Nummer zu wählen. Nutzen Sie Türspion oder Sprechanlage, um sich vor dem Öffnen der Tür ein Bild von der Person zu machen. Wer alleine ist, sollte Nachbarn hinzuziehen oder einen Termin vereinbaren, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die Sie selbst bestellt oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

