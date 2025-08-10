Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Glück im Unglück - Verkehrsunfall mit abgerissenem Anhänger

A61 Dorsheim (ots)

Glück im Unglück hatte eine siebenköpfige niederländische Familie auf der Heimreise von ihrem Urlaub.

Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr fuhr der 36 jährige Fahrzeugführer, mit seinem Chrysler auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei zog er hinter sich einen Anhänger, welcher mit Reiseutensilien befüllt war. In Höhe der Ausfahrt Dorsheim verlor der PKW, aus technischen Gründen, den Anhänger. Dieser geriet gegen eine Außenleitplanke und zerbrach auf der rechten Fahrspur.

Glücklicherweise blieben die sieben Reisenden unverletzt und konnten die Heimreise noch antreten.

Für die Räumungsarbeiten wurde eine Bergungsfirma hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Koblenz musste bis 12:30 Uhr gesperrt werden. Es kam hierbei, durch einen Rückstau, zu zeitlichen Verzögerungen.

