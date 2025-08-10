PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Glück im Unglück - Verkehrsunfall mit abgerissenem Anhänger

A61 Dorsheim (ots)

Glück im Unglück hatte eine siebenköpfige niederländische Familie auf der Heimreise von ihrem Urlaub.

Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr fuhr der 36 jährige Fahrzeugführer, mit seinem Chrysler auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Hierbei zog er hinter sich einen Anhänger, welcher mit Reiseutensilien befüllt war. In Höhe der Ausfahrt Dorsheim verlor der PKW, aus technischen Gründen, den Anhänger. Dieser geriet gegen eine Außenleitplanke und zerbrach auf der rechten Fahrspur.

Glücklicherweise blieben die sieben Reisenden unverletzt und konnten die Heimreise noch antreten.

Für die Räumungsarbeiten wurde eine Bergungsfirma hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Koblenz musste bis 12:30 Uhr gesperrt werden. Es kam hierbei, durch einen Rückstau, zu zeitlichen Verzögerungen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06701 919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 06:57

    POL-VDMZ: An Autobahnauffahrt ins Schleudern gekommen

    A 61/Waldlaubersheim (ots) - Zu schnell war wohl ein 22-Jähriger mit seinem PKW, der am 5.8.2025 gegen 9.15 Uhr an der Anschlussstelle Waldlaubersheim auf die A 61 auffahren wollte. Der junge Mann verlor dabei auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seinen PKW und prallte rechts in die Schutzplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und prallte in die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte. Der 21-Jährige ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 21:58

    POL-VDMZ: Große Ölspur verursacht erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

    Mainz, A60, Anschlussstelle Main-Weisenau / Max-Hufschmidt-Straße (ots) - Aufgrund einer erheblichen Ölspur und der damit verbundenen Rutschgefahr kam es am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr zur Sperrung im Bereich der Autobahnabfahrt Mainz-Weisenau (Richtung Bingen) sowie auf der "Max-Hufschmidt-Straße" in Richtung der Straße "Am Wasserwerk". Erst nach der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren