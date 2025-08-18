Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall im Rückreiseverkehr

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Ein 58-Jähriger und ein 74-Jähriger befuhren am 17.08.2025 gegen 11:30 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. In Höhe Gau-Bickelheim musste der 58-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Der 74-Jährige fuhr aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands auf und prallte in das Heck des Autos des 58-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die 48-jährige Beifahrerin des 58-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Renault des 74-Jährigen entstand ein Frontschaden, den die Polizei auf ca. 7000 Euro schätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Passat des 58-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 8000 Euro. Der Wagen blieb fahrbereit. Für die Unfallaufnahme und die Arbeit des Rettungsdienstes musste die A 61 in Richtung Koblenz für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Dies führte aufgrund des starken Ferienreiseverkehrs zu mehreren Kilometern Rückstau.

