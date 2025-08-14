PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Über mehrere Kilometer über Standstreifen gefahren

A 61- Rheinhessen (ots)

Ziemlich uneinsichtig zeigte sich ein Fahrer eines VW, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.8.2025 gegen 16:50 Uhr an der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Worms-Mörstadt kontrollieren konnte. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer der Polizei gemeldet, dass der Mann bereits ab der Anschlussstelle Bad Kreuznach bis zur Anschlussstelle Gundersheim mit teils hohen Geschwindigkeiten über den Standstreifen gefahren sei. Im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Gau-Bickelheim sei es zudem zu einer Behinderung eines roten Dacia, der von der Autobahn habe abfahren wollen, gekommen. Der 39-Jährige sah bei der Kontrolle auch nach einem ausführlichen verkehrserzieherischen Gespräch sein Fehlverhalten nicht ein. Er muss nun mindestens mit einem Bußgeld rechnen.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet Hinweise weiterer Zeugen, insbesondere auch durch Fahrende des genannten roten Dacia unter 06701-9190.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

