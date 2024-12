Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der L18 zwischen Marlow und Wöpkendorf unter Alkoholeinfluss(LK V-R)

Neubrandenburg (ots)

Am Dienstag, den 03.12.2024, gegen 17:00 Uhr kam es auf der L18 zwischen Marlow und Wöpkendorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden.

Der deutsche 67-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Kia wollte links abbiegen. Der in die entgegengesetzte Richtung fahrende deutsche 34-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW bemerkte dies und lenkte nach rechts, um auf einem daneben befindlichen Acker auszuweichen. Ein frontaler Zusammenstoß konnte so verhindert werden, dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Beide beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 10.000EUR. Eine Atemalkoholkontrolle des 67-Jährigen Unfallverursachers ergab einen Wert von 0,74 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in der Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten durchgeführt. Der Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt.

Im Auftrag

Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

