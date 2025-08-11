Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht - Hauswand beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (07.08.2025), 10.00 Uhr und Samstag (09.08.2025), 09:00 Uhr wurde die Hauswand eines Wohnhauses in Ehningen in der Waldstraße vermutlich durch einen LKW beschädigt. Das Haus grenzt an den LKW-Parkplatz eines Industriebetriebes. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ob ein lauter Knall, den eine Zeugin am Samstag gegen 09.00 Uhr wahrgenommen hat, in Zusammenhang mit dem Unfall steht, wird derzeit noch untersucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13-2500 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell