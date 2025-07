Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rechtmäßiger Besitzer eines Kinderfahrrads gesucht

Unna (ots)

Am Samstag, 05.07.2025 wurde in Unna-Massen an der Straße "Biesenkamp" ein Kinderfahrrad aufgefunden.

Bislang hat sich niemand bei der Polizei gemeldet, der das Fahrrad sucht.

Nun sucht die Polizei nach dem oder der rechtmäßigen Besitzerin.

Wer erkennt dieses Kinderfahrrad bzw. weiß, wem es gehört. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass das Fahrrad im Bereich Unna entwendet wurde.

Hinweise zum Eigentümer bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Es wird bei einer möglichen Abholung des Eigentümers darum gebeten, einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

