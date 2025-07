Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Fleischwaren entwendet: 35-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Selm (ots)

Gegen 13.40 Uhr hatte ein 35-jähriger Deutscher, der in Selm gemeldet ist, am Mittwoch (16.07.2025) an einer Frischetheke eines Supermarktes an der Ludgeristraße in Selm Wurstwaren entgegengenommen und verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen.

An der Geschäftstür konnte der Mann aufgehalten werden.

Die hinzugerufene Polizei konnte bei seiner Durchsuchung ein Einhandmesser sowie Betäubungsmittel auffinden.

Auf Grund des Haftgrundes der Fluchtgefahr wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiwache in Kamen wurde seine Identität festgestellt und er wurde anschließend entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell