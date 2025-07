Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 7 Täter nach Ladendiebstahl in Kamen im Kreis Recklinghausen vorläufig festgenommen

Kamen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei in Recklinghausen haben am Dienstag (15.07.2025) in Recklinghausen 7 Ladendiebe vorläufig festgenommen, die zuvor Spielzeug aus einem Geschäft an der Straße "Zollpost" in Kamen entwendet hatten.

Dort hatten um 13.45 Uhr zwei Täter diverse Kartons mit Spielzeug aus dem Lager entwendet, mittels Einkaufswagen unbemerkt um das Gebäude zur Laderampe gefahren und dort in einen Pkw eingeladen. Dieser konnte wenig später in Recklinghausen angetroffen werden.

Zeugen, die in unmittelbarer Nähe des Tatorts standen, beobachteten die Szenerie und riefen die Polizei. Die Täter entfernten sich in Richtung Autobahn.

In Recklinghausen konnte der Pkw der Flüchtigen dann angetroffen werden - in einem dortigen Gebäude, welches mutmaßlich als Lager dient, wurde diverses mögliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die 5 anderen Helfer konnten - wie die 2 Täter, die die Ware in Kamen entwendet hatten - vorläufig festgenommen werden. Die Täter sind zwischen 27 und 39 Jahren alt und gemeldet in Recklinghausen und Berlin.

Der beladene Pkw konnte mit einbruchstypischem Werkzeug ebenfalls sichergestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

