POL-UN: Schwerte - Zeuge in SUV nach Verkehrsunfall auf Schützenstraße gesucht

Kamen (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter sind zwischen Freitag (11.07.2025), 14.45 Uhr und Montag (14.07.2025), 06.45 Uhr in eine Schule an der Heerener Straße in Kamen-Heeren-Werve eingedrungen. Dort entwendeten sie elektronische Geräte. Wer Hinweise zu dem Einbruch samt Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: ...

mehr