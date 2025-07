Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Geschwindigkeitskontrolle auf Bundesstraße 1, Bornekampparkplatz

Unna (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Montag, 14.07.2025 eine Geschwindigkeitsmessung in Unna durchgeführt.

In der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr wurde auf der B1, in Höhe des Parkplatzes Bornekamp, in beide Richtungen das Tempo von 957 Fahrzeugen gemessen - bei dort erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft waren 146 Fahrzeuge zu schnell. 30 Fahrer/innen bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Insgesamt gab es ein Fahrverbot.

Der an diesem Tag "Schnellste" war ein 125er-Leichtkraftrad. Der Fahrzeugführer befuhr die Örtlichkeit von Unna nach Werl anstatt der erlaubten 50 km/h mit 99 km/h.

Eine weitere Besonderheit gab es an dem Tag: ein Ford Fusion fuhr mit demselben Fahrer zweimal in Richtung Dortmund (1. Messung um 19.12 Uhr mit 90 km/h und 2. Messung um 21.02 Uhr mit 84 km/h) und einmal in Richtung Werl (Messung um 19.25 Uhr mit 83 km/h) viel zu schnell. Da er in allen drei Fällen deutlich zu schnell war (37 km/h, 31 km/h und 30 km/h abzüglich der Toleranz) und vorsätzlich gehandelt hat, erwarten ihn mehrere Anzeigen. Zudem muss er damit rechnen, dass das Bußgeld verdoppelt wird.

