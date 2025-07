Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss verursacht Alleinunfall

Holzwickede (ots)

Ein 39-Jähriger Deutsch-Kasache, gemeldet in Unna, hat am Dienstag (15.07.2025) in Holzwickede einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Gegen 11.50 Uhr hatten Zeugen nach einem lauten Knall einen Pkw, liegend auf dem Dach, mitten auf der Fahrbahn der Sachsenstraße vorgefunden. Der Fahrzeugführer sei in Richtung Wilhelmstraße flüchtig und augenscheinlich verletzt.

Nachdem der 39-Jährige die Sachsenstraße in Richtung Wilhelmstraße befahren hatte, kam er aus - seiner Sicht - ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei eine Mülltonne und kollidierte dann linksseitig mit einem Baum. Daraufhin überschlug sich der Pkw, landete auf dem Dach und rutschte einige Meter über den Asphalt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, wurde abgeschleppt und sichergestellt - der 39-Jährige kam leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In diesem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 0 Promille an.

Zum Abstreuen der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten durch die Feuerwehr und zur Unfallaufnahme war die Sachsenstraße komplett bis 14.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell