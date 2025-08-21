Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit verletztem Kind

A 643 / AS Mainz-Gonsenheim (ots)

A 643 / AS Mainz-Gonsenheim Ein 37-Jähriger und ein 34-Jähriger befuhren am 21.08.2025 gegen 07:35 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Autobahndreieck Mainz. Auf Grund stockenden Verkehrs musste der 34-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Der 37-Jährige übersah dies und fuhr dem Fahrzeug des 34-Jährigen ungebremst auf. Das Fahrzeug wird durch den Aufprall auf ein auf dem linken Fahrstreifen befindliches Fahrzeug einer 59-Jährigen aufgeschoben. Der 37-Jährige Unfallverursacher sowie dessen 10-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz wurden durch den Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide waren nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt. Die Fahrzeugführer der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge wurden ebenfalls leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf 25.000 EUR schätzt. Für die Unfallaufnahme und die Arbeit des Rettungsdienstes musste der rechte Fahrstreifen der A 643 in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Mainz zwischenzeitlich gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell