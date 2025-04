Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolgreiche Videobeobachtung deckt Drogengeschäft auf

Hamm-Mitte (ots)

Für einen 28-jährigen Mann aus dem Kreis Olpe verlief der Handel mit Cannabis am Donnerstag, 24. April, in der Bahnhofstraße anders als geplant.

Gegen 15.50 Uhr konnte eine Videobeobachterin der Leitstelle beobachten, wie der 28-Jährige an mehrere Personen augenscheinlich Betäubungsmittel übergab.

Sofort hinzugezogene zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm trafen den 28-Jährigen sowie zwei Begleitpersonen noch in der Fußgängerzone an und kontrollierten sie. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bei dem Mann aus dem Kreis Olpe eine Konsumeinheit Cannabis aufgefunden werden. Durch die Videobeobachterin konnte jedoch in der Nähe des Kontrollortes ein vermeintlicher Lagerort der Betäubungsmittel des Mannes festgestellt werden. Hier konnten die zivilen Kräfte weitere Konsumeinheiten Cannabis auffinden.

Die Käufer des vorausgegangenen Handels konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Gegen den 28-Jährigen aus dem Kreis Olpe wurde ein Strafverfahren wegen Handels mit Cannabis eingeleitet. Gegen eine Begleitperson des 28-Jährigen, einen 26-Jährigen aus dem Märkischen Kreis, wurde eine Strafanzeige erstattet, da dieser gegen eine Aufenthaltsbeschränkung verstoßen hatte.

Die Beamten stellten die aufgefundenen Konsumeinheiten Cannabis sicher. Der 28-Jährige und seine beiden Begleitpersonen erhielten einen Platzverweis und wurden bis zum Hauptbahnhof begleitet, um ihre Abreise sicherzustellen. (rv)

