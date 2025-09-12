POL-HB: Nr.: 0608 --Mehrere Einsätze der Wasserschutzpolizei Bremen

Polizei Bremen

Nr.: 0608 --Mehrere Einsätze der Wasserschutzpolizei Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen

Zeit: 11.09.2025

Die Wasserschutzpolizei Bremen war am Donnerstag bei mehreren Einsätzen im Hafengebiet und auf der Weser gefordert.

Am Vormittag wurde im Bereich des Getreidehafens eine Gewässerverunreinigung durch eine ölig schimmernde Substanz festgestellt. Die betroffene Fläche betrug rund 600 Quadratmeter. Die Feuerwehr brachte Ölsperren aus und nahm die Verunreinigung auf. Die Wasserbehörde war vor Ort. Der Schiffsverkehr war nicht beeinträchtigt. Der Verursacher ist bislang unbekannt, die Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung dauern an.

Gegen Mittag kollidierte ein Binnenschiff in Höhe des Fähranlegers Lemwerder mit der Slipanlage einer dort ansässigen Werft. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Gegen den verantwortlichen Schiffsführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach bisherigem Stand war ein Fahrfehler ursächlich.

Am Nachmittag stieß ein Binnenschiff beim Anlegen am Martinianleger in Bremen mit dem Heck eines dort liegenden Schiffes zusammen. Dabei entstand Sachschaden an beiden Schiffen. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch hier wurde gegen den Schiffsführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Die Ermittlungen in allen drei Fällen dauern an.

