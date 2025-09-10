PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zahlreiche Verkehrskontrollen bei Tuning-Kontrollstelle in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 10.09.2025 wurde durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße auf dem Parkplatz des ehemaligen OBI-Marktes eingerichtet. Hierbei wurden die eingesetzten Beamten von Kollegen umliegender Dienststellen unterstützt. Bei der Kontrollstelle wurde ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge mit möglichen illegalen Veränderungen gelegt.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten an 17 Fahrzeugen bauliche Veränderungen festgestellt werden, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. Weiterhin wurden zahlreiche Gurtverstöße, sowie Kindersicherungsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Bei einem Fahrzeugführer konnten körperliche Anzeichen festgestellt werden, die für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung sprechen könnten. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

