PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Motorradfahrern

Winterbach (ots)

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 19.35 Uhr befährt ein 37-jähriger Motorradfahrer die L 230 aus Entenpfuhl kommend in Fahrtrichtung Münchwald. In einer leichten Rechtskurve unterschätzt der Motorradfahrer den Kurvenverlauf und bremst stark ab. Hierdurch verliert er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutscht über die Fahrbahn und kollidiert dort mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrerin, die in einer Motorradkolonne unterwegs ist. Die Motorradfahrerin behält die Kontrolle und kann bis zum Stillstand abbremsen. Der gestürzte Motorradfahrer verletzt sich leicht an der Hüfte; die Motorradfahrerin trägt eine leichte Verletzung am Knöchel davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000,-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 19:25

    POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen Quad und PKW

    Rüdesheim (ots) - Am Samstag, 06.09.2025, gegen 18.35 Uhr befährt eine 33-jährige Quadfahrerin die Industriestraße/L236 vom dortigen Kreisel in Fahrtrichtung Hüffelsheim. Eine 76-jährige PKW-Fahrerin biegt von einem Parkplatz nach links in die Industriestraße ein und übersieht die Quadfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, macht die Quadfahrerin eine Vollbremsung. Hierbei überschlägt sie sich mit dem ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 19:06

    POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht in Winzenheimer Weinbergen

    Bad Kreuznach (ots) - Im Zeitraum Freitag, 05.09.25, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.09.25, 18.10 Uhr ereignete sich in Winzenheim, Gemarkung Im Wingert, in Fahrtrichtung KH-Winzenheim rechtsseitig der Charles-de-Gaulle-Straße gelegen, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen Feldweg und beschädigte vermutlich beim Abbiegen mehrere Rebstöcke. Am Weinberg entstand ein Schaden von ca. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:15

    POL-PDKH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Kriminalinspektion Bad Kreuznach - Trickdiebstähle durch vermeintlich neue Nachbarn - Täterfestnahmen in Baden-Baden

    Bad Kreuznach / Baden Baden (ots) - Am Montag, den 25.08.2025 zwischen 10:30 und 11:30 Uhr kam es in Bad Kreuznach zu zwei vollendeten Trickdiebstählen aus Wohnungen von Senioren. Die beiden lebensälteren Geschädigten erhielten jeweils kurz davor einen Anruf von einem angeblichen neuen Nachbar. Dieser stellte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren