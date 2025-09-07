Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Motorradfahrern

Winterbach (ots)

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 19.35 Uhr befährt ein 37-jähriger Motorradfahrer die L 230 aus Entenpfuhl kommend in Fahrtrichtung Münchwald. In einer leichten Rechtskurve unterschätzt der Motorradfahrer den Kurvenverlauf und bremst stark ab. Hierdurch verliert er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutscht über die Fahrbahn und kollidiert dort mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrerin, die in einer Motorradkolonne unterwegs ist. Die Motorradfahrerin behält die Kontrolle und kann bis zum Stillstand abbremsen. Der gestürzte Motorradfahrer verletzt sich leicht an der Hüfte; die Motorradfahrerin trägt eine leichte Verletzung am Knöchel davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell