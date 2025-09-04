Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Kriminalinspektion Bad Kreuznach - Trickdiebstähle durch vermeintlich neue Nachbarn - Täterfestnahmen in Baden-Baden

Bad Kreuznach / Baden Baden (ots)

Am Montag, den 25.08.2025 zwischen 10:30 und 11:30 Uhr kam es in Bad Kreuznach zu zwei vollendeten Trickdiebstählen aus Wohnungen von Senioren. Die beiden lebensälteren Geschädigten erhielten jeweils kurz davor einen Anruf von einem angeblichen neuen Nachbar. Dieser stellte sich freundlich vor und kündigte den zeitnahen Besuch seiner Lebensgefährtin an. In der Folge erschien zunächst die angebliche Lebensgefährtin, die dann Einlass in die Wohnung der Rentner erhielt. Kurz darauf folgte der angebliche Ehemann und stellte sich ebenso als neuer Nachbar vor. Unter diesem Vorwand verwickelte das Paar die Geschädigten in ein Gespräch und lenkte die Opfer hierdurch ab. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Paar mehrere Schmuckgegenstände aus den Wohnungen zu entwenden. Nachdem die Wohnung durch die Täterschaft wieder verlassen wurde, stellten die Opfer zeitnah das Fehlen des Schmucks fest und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 22-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau aus Baden-Baden. Beide Personen werden zudem verdächtigt weitere gleichgelagerte Trickdiebstähle in Bayern und Baden-Württemberg begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurden am Amtsgericht Bad Kreuznach Durchsuchungsbeschlüsse für die gemeinsame Wohnanschrift der beiden Tatverdächtigen erlassen und durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach mit Unterstützung der örtlichen Kriminalpolizei Raststatt am 03.09.2025 in Baden-Baden vollstreckt. Bei der Durchsuchung wurden diverse Schmuckstücke, Handys, Luxusuhren und Bargeld sichergestellt. Das Amtsgericht Bad Kreuznach erließ gegen beide Tatverdächtige einen Untersuchungshaftbefehl, so dass die Personen unmittelbar zu Durchsuchungsbeginn festgenommen wurden. Im Rahmen der Vorführung am Amtsgericht in Bad Kreuznach wurden beide Haftbefehle durch die Ermittlungsrichterin in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen letztlich in die JVA überführt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich, an der Haustür stets Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, unter einem Vorwand in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Um sich vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Einzelheiten zu finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur Personen in die Wohnung, die Ihnen bekannt sind oder die vom Vermieter oder der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel vergewissern Sie sich bei der zuständigen Stelle über die Richtigkeit des Besuchs. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei. Weitere Informationen hierzu sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

