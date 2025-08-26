PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und KI Bad Kreuznach - Raub durch vermeintlichen Spendensammler

Grolsheim (ots)

Am 12.08.2025 kam es zwischen 11.00 - 12.00 Uhr in Grolsheim, im Bereich der Alzeyer Straße, zu einem Raub. Ein bislang unbekannter männlicher Täter klingelte bei dem 95-jährigen Opfer an der Haustür und bat um eine Geldspende für Zirkustiere. Nachdem er eine Geldspende erhielt, bat er zusätzlich um ein Glas Wasser. Der Täter folgte dem Opfer unbemerkt in die Küche und brachte sich durch einfache körperliche Gewalt in den kurzzeitigen Besitz der Geldbörse, aus der er mehrere Geldscheine entnahm und anschließend vom Tatort flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Täterbeschreibung:

   - ca. 178 - 180 cm groß
   - kräftige - muskulöse Statur
   - ca. 40 Jahre alt
   - trug ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln, sowie eine lange 
     schwarze Hose
   - schwarze Haare, nach hinten gekämmt

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen übernommen. Der 95-jährige Geschädigte ist wenige Tage danach verstorben. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Tod untersucht und es konnte kein Zusammenhang zwischen dem Raub sowie dem Tod des Mannes festgestellt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich Grolsheim gemacht hat oder Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0671 8811-0 zu melden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Seien Sie wachsam und lassen Sie möglichst keine Unbekannten in das Haus oder die Wohnung. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es hierzu unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

