Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Beinerstadt (ots)

Am 13.12.2024 um 11:15 Uhr kam es in der Dorfstraße in der Ortslage Beinerstadt im Landkreis Hildburghausen, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Kia-Fahrer befuhr die Dorfstraße in Beinerstadt und bremste in einer verkehrsbedingten Engstelle ab, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Dann setzte er die Fahrt fort. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Kia-Fahrer auf einen geparkten VW auf der am rechten Fahrbahnrand stand. Der VW wurde in der Folge auf einen geparkten Seat geschoben. Der Kia-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr an den kollidierten Fahrzeugen rechts über den Bürgersteig vorbei und kollidierte schließlich mit einer Doppelgarage und einem Carport.

Der 70-jährige Fahrer, sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt kam es zu einem unfallbedingten Gesamtschaden von ca. 70.000,-EUR. Gegen den Kia-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell