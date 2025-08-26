PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Brand eines Wohnwagens in Rümmelsheim

Rümmelsheim (ots)

Am Sonntag, den 24.08.2025, kam es gegen 16:30 Uhr westlich von Rümmelsheim in Verlängerung der Straße Im Bumert auf einem Privatgrundstück hinter dem Rümmelsheimer Grillplatz zum Brand eines dort abgestellten Wohnwagens. Dieser brannte dabei vollkommen aus. Bäume in unmittelbarer Nähe wurden stark beschädigt. Zum derzeitigem Ermittlungsstand muss von Brandstiftung ausgegangen werden.

Gibt es Zeugen, die zur Tatzeit in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können?

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

