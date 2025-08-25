PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagmorgen, 23.08.2025 ging bei der Polizei Bad Kreuznach die Meldung über zwei Wohnungseinbrüche im Bereich der Gutenberger Straße ein.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22.08.2025, 23:00 Uhr - Samstag, 23.08.2025, 06:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über rückwärtig gelegene Terrassentüren in zwei Reihenhäuser ein und entwenden hieraus Bargeld sowie Schmuckgegenstände.

Zeugen, die zu den oben beschriebenen Taten sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:13

    POL-PDKH: Zeugenaufruf: Wildernde Hunde in Stromberg gesucht

    Stromberg (ots) - Am 06.08.2025, gegen 18:15 Uhr, stellten zwei freilaufende Hunde auf dem Golfplatz in Stromberg nahe des Tannenweges einem Reh nach, welches sie letztlich tödlich verletzten. Bei den Hunden handelte es sich augenscheinlich um einen Schäferhund und einen großen, hellen Hund von windhundähnlicher Statur. Zur Tatzeit trugen die beiden ...

    2 Dokumente
    mehr
  • 21.08.2025 – 08:18

    POL-PDKH: LKW kollidiert mit parkendem Golf

    Bosenheim (ots) - Am 18.08.2025, gegen 17:05 Uhr, kollidierte ein weißer LKW mit Anhänger in der Rheinhessenstraße in Bad Kreuznach-Bosenheim mit einem geparkten blauen VW Golf. Der LKW setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Pfaffen-Schwabenheim fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-88110. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Kreuznach Telefon: 0671/8811-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:24

    POL-PDKH: Polizeibericht zum Kreuznacher Jahrmarkt 2025

    Bad Kreuznach, Messegelände Pfingstwiese (ots) - Für die Polizei war der Kreuznacher Jahrmarkt 2025 gegenüber dem Vorjahr etwas ereignisreicher. Bei sommerlichen und teils heißen Temperaturen waren erwartungsgemäß der Freitag,- und Samstagabend sehr arbeitsintensiv. An diesen Tagen, am Sonntagnachmittag sowie am Dienstagabend vor dem Feuerwerk war auf der Pfingstwiese auch ein hohes Besucheraufkommen festzustellen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren