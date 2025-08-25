Polizeidirektion Bad Kreuznach
POL-PDKH: Zwei Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach
Bad Kreuznach (ots)
Am Samstagmorgen, 23.08.2025 ging bei der Polizei Bad Kreuznach die Meldung über zwei Wohnungseinbrüche im Bereich der Gutenberger Straße ein.
Im Zeitraum zwischen Freitag, 22.08.2025, 23:00 Uhr - Samstag, 23.08.2025, 06:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über rückwärtig gelegene Terrassentüren in zwei Reihenhäuser ein und entwenden hieraus Bargeld sowie Schmuckgegenstände.
Zeugen, die zu den oben beschriebenen Taten sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.
In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell