Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei Wohnungseinbrüche in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagmorgen, 23.08.2025 ging bei der Polizei Bad Kreuznach die Meldung über zwei Wohnungseinbrüche im Bereich der Gutenberger Straße ein.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22.08.2025, 23:00 Uhr - Samstag, 23.08.2025, 06:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über rückwärtig gelegene Terrassentüren in zwei Reihenhäuser ein und entwenden hieraus Bargeld sowie Schmuckgegenstände.

Zeugen, die zu den oben beschriebenen Taten sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

