Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeibericht zum Kreuznacher Jahrmarkt 2025

Bad Kreuznach, Messegelände Pfingstwiese (ots)

Für die Polizei war der Kreuznacher Jahrmarkt 2025 gegenüber dem Vorjahr etwas ereignisreicher. Bei sommerlichen und teils heißen Temperaturen waren erwartungsgemäß der Freitag,- und Samstagabend sehr arbeitsintensiv. An diesen Tagen, am Sonntagnachmittag sowie am Dienstagabend vor dem Feuerwerk war auf der Pfingstwiese auch ein hohes Besucheraufkommen festzustellen. Die mit der Stadtverwaltung Bad Kreuznach als Veranstalter und der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Genehmigungsbehörde abgestimmten Sicherheitsmaßnahmen sorgten in der Gesamtbetrachtung wieder für eine sichere und störungsfreie Veranstaltung.

Durch eine durchgängig sichtbare Präsenz von Einsatzkräften konnten veranstaltungstypische Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen frühzeitig verhindert oder unterbunden werden. In Summe wurden über die Jahrmarktstage dennoch 23 Strafanzeigen (Vorjahr 20) gefertigt. Neben 15 Körperverletzungen, welche oftmals auch wechselseitig und nach übermäßigem Alkoholkonsum spät in der Nacht begangen wurden, gab es noch folgende Strafanzeigen:

   -	zwei Diebstähle -	eine Fundunterschlagung -	zwei Beleidigungen -
eine Bedrohung -	eine sexuelle Belästigung und -	ein Widerstand 
gegenüber Polizeibeamten.

Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Hervorzuheben wäre ein Einsatz der sich am Samstagabend ereignet hatte. Eine Polizeistreife wurde gegen 01.30h auf eine Person aufmerksam, welche nach vorausgegangener Streitigkeit und begangener Körperverletzung plötzlich ein Klappmesser zog und sich damit den eingesetzten Beamten zuwandte. Unter Vorhalt der Dienstwaffen wurde der 39-jährige Mann angesprochen und aufgefordert das Messer wegzulegen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht und warf hierbei das Messer über einen Bauzaun. Er konnte anschließend von den eingesetzten Beamten festgenommen werden. Hierbei leistete der Mann massiv Widerstand, sodass die Beamten den Taser einsetzen mussten. Der Mann wurde nach erfolgter Blutentnahme vorübergehend in Gewahrsam genommen. Durch die Widerstandshandlungen wurden 2 Polizeibeamte leicht verletzt. Sie konnten den Dienst fortsetzen.

Insgesamt wurden 85 Personen kontrolliert, 18 Platzverweise erteilt und 1 Person vorübergehend in Gewahrsam genommen. Bei 8 Jugendlichen wurden im Rahmen von Kontrollen alkoholische Getränke und sogenannte "Vapes" fest,- und sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

