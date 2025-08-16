Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kind von Auto erfasst - leicht verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025 gegen 13:30 Uhr wurde in Bad Kreuznach in der Charles-de-Gaulle-Straße in Richtung Kreisverkehr B 41 ein 10-jähriges Kind von einem PKW erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen trat das Kind plötzlich auf die Fahrbahn und übersah den herannahenden PKW. Die 32-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde an der Fahrzeugfront beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell