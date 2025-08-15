PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am 15.08.2025 gegen 10:10 Uhr kommt es in der Karl-Förster-Straße in Bad Kreuznach, OT Planig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad, bei welchem der Motorradfahrer schwer verletzt wird. Eine 44-jährige PKW-Fahrerin befährt gefolgt von einem 50-jährigen Motorradfahrer die Karl-Förster-Straße, welche derzeit im Rahmen der Baumaßnahmen auf der naheliegenden B 428 als Umleitungsstrecke ausgewiesen ist, in Richtung Planig. Nachdem die PKW-Fahrerin für sich feststellt, dass sie falsch gefahren ist, hält sie am Fahrbahnrand an. Beim nachfolgenden Wendevorgang übersieht sie den hinter ihr heranfahrenden Motorradfahrer, sodass es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß kommt und der Motorradfahrer stürzt. Hierbei zieht er sich mitunter schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wird in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Zwecks Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis 11:30 Uhr gesperrt werden, was nicht vermeidbare Rückstaubildungen, u.a. auf die Überleitung zur B 41 und ins Stadtgebiet nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 12:09

    POL-PDKH: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht zum 06.08.2025 wurden durch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mittels eines Einkaufswagens in der Planiger Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht wurden zwei Glasscheiben an der Eingangstür der Jakob-Kiefer-Halle zerstört. Im Friedrich-Moebus-Stadion wurden ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 20:30

    POL-PDKH: Widerstand und Beleidigung durch 16-jährige auf Bretzenheimer Weinfest

    Bretzenheim (ots) - Am frühen Morgen des 10.08.2025 wurde gegen 02:00 Uhr die Polizei Bad Kreuznach, auf Grund einer vorangegangenen Körperverletzung auf dem Bretzenheimer Weinfest, alarmiert. Vor Ort konnte eine verletzte 16-jährige angetroffen werden. Die Eltern befanden sich nicht auf dem Weinfest. Auf Grund des Verletzungsbilds sollten weitere medizinische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren