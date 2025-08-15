Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am 15.08.2025 gegen 10:10 Uhr kommt es in der Karl-Förster-Straße in Bad Kreuznach, OT Planig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad, bei welchem der Motorradfahrer schwer verletzt wird. Eine 44-jährige PKW-Fahrerin befährt gefolgt von einem 50-jährigen Motorradfahrer die Karl-Förster-Straße, welche derzeit im Rahmen der Baumaßnahmen auf der naheliegenden B 428 als Umleitungsstrecke ausgewiesen ist, in Richtung Planig. Nachdem die PKW-Fahrerin für sich feststellt, dass sie falsch gefahren ist, hält sie am Fahrbahnrand an. Beim nachfolgenden Wendevorgang übersieht sie den hinter ihr heranfahrenden Motorradfahrer, sodass es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß kommt und der Motorradfahrer stürzt. Hierbei zieht er sich mitunter schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wird in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Zwecks Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis 11:30 Uhr gesperrt werden, was nicht vermeidbare Rückstaubildungen, u.a. auf die Überleitung zur B 41 und ins Stadtgebiet nach sich zog.

