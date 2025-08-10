PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand und Beleidigung durch 16-jährige auf Bretzenheimer Weinfest

Bretzenheim (ots)

Am frühen Morgen des 10.08.2025 wurde gegen 02:00 Uhr die Polizei Bad Kreuznach, auf Grund einer vorangegangenen Körperverletzung auf dem Bretzenheimer Weinfest, alarmiert. Vor Ort konnte eine verletzte 16-jährige angetroffen werden. Die Eltern befanden sich nicht auf dem Weinfest. Auf Grund des Verletzungsbilds sollten weitere medizinische Maßnahmen bei ihr durchgeführt werden. Diese wurden durch die 16-jährige abgelehnt. Des weiteren wollte sie auch nicht, dass die Eltern informiert werden. Mit Schlägen und Tritten versuchte sich die 16-jährige von der Örtlichkeit zu entfernen. Durch die Tritte wurde eine Polizeibeamtin getroffen. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde sie zur Dienststelle verbracht. Die eingesetzten Beamten wurden hierbei auch noch von einer Freundin der Beschuldigten beleidigt. Auf der Dienststelle trat die Beschuldigte mehrfach gegen das dortige Inventar, ohne dies glücklicherweise zu beschädigen. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde die Beschuldigte ihren Eltern überstellt. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

