Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall durch verlorene Couch

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 08.08.2025, gegen 17.50 Uhr wird durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Couch auf der B41, Fahrtrichtung Idar-Oberstein, Höhe der Abfahrt Bretzenheim auf dem linken Fahrstreifen gemeldet. Noch vor Eintreffen der entsandten Funkstreifen kollidiert eine 61-jährige PKW-Fahrerin trotz Vollbremsung mit der verlorenen Couch. Die Frau bleibt unverletzt; am Fahrzeug entsteht erheblicher Sachschaden. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf den Verursacher bzw. Verlierer der Couch. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Couch beim Transport nicht richtig gesichert war.

Daher der Hinweis, dass mitgeführte Ladung vor Fahrtantritt richtig gegen Herabfallen zu sichern ist. Gerade bei größeren Gegenständen kann man davon ausgehen, dass das Herabfallen durch den Fahrzeugführenden bemerkt wird. Dann sollte unverzüglich an einer geeigneten Stelle angehalten und die Polizei informiert werden.

Zeugen des Verkehrsvorganges werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

