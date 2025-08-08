PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach - Ortsteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

Bad Kreuznach (ots)

Die Polizei Bad Kreuznach erhielt am 07.08.2025 um 13:32 Uhr die Meldung über einen Tageswohnungseinbruch in der Herrengartenstraße in Bad Kreuznach, Ortsteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Im Zeitraum zwischen 06:45 - 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwenden hieraus Wertgegenstände. Zeugen, die zu der oben beschriebenen Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden. In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 05:38

    POL-PDKH: Widerstand nach Platzverweis - Frau vorübergehend in Gewahrsam genommen

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 06.08.2025 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Mannheimer Straße / Fußgängerzone, nachdem eine Frau einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war. Die Einsatzkräfte wurden zuvor wegen einer auffälligen Personengruppe verständigt. Vor Ort wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen. ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 12:02

    POL-PDKH: Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Callcenterbetrug in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Aufmerksame Bankmitarbeiter haben am 05.08.2025 in einer Bankfiliale in Bad Kreuznach einen Telefonbetrug verhindert. Gegen 13 Uhr meldeten sich Angestellte der Bank bei der Polizei. Sie berichteten, dass eine 77-jährige Frau in der Filiale erschienen sei und Konten auflösen, sowie größere Bargeldbeträge abheben möchte. Den Angestellten kam ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 04:04

    POL-PDKH: Sachbeschädigung eines Streifenwagens in 55543 Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, den 05.08.2025 gegen 15.18 Uhr wurde eine männliche Person gemeldet, welche in 55543 Bad Kreuznach im Bereich der Salinenstraße und Europaplatz gegen Schaufensterscheiben treten würde. Da es noch zu keiner Straftat gekommen ist, wurde dem 51-jährigen Mann ein Platzverweis ausgesprochen und auch die Ingewahrsamnahme bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren