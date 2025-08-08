Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach - Ortsteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

Bad Kreuznach (ots)

Die Polizei Bad Kreuznach erhielt am 07.08.2025 um 13:32 Uhr die Meldung über einen Tageswohnungseinbruch in der Herrengartenstraße in Bad Kreuznach, Ortsteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Im Zeitraum zwischen 06:45 - 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwenden hieraus Wertgegenstände. Zeugen, die zu der oben beschriebenen Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden. In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

