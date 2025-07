Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) 8.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (26.07.2025 - 27.07.2025)

Donaueschingen (ots)

An einem auf der Augustastraße abgestellten BMW hat ein Unbekannter im Zeitraum von Samstag, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 8:30 Uhr, einen Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro angerichtet. Vermutlich streifte der Verursacher beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten grünen BMW und beschädigte ihn an dessen linker Seite. Hinweise zum unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) entgegen.

