Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkrs. RW) Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen (26.07.2025)

Oberndorf (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11.45 Uhr, befuhr der 86-jährige Fahrer eines VW Tiguan die K5502 von Bochingen kommend, um an der Einmündung zur K5500 nach links in Richtung Trichtingen abzubiegen. Hierbei übersah er einen auf der K5500 von Trichtingen in Richtung Altoberndorf fahrenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der 31-jährige Motorradfahrer schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Der 31-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 86-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Oberndorf war mit 21 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Neben dem Rettungshubschrauber kamen ein Notarzt und 2 Rettungswagen zum Einsatz.

