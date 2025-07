Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz (25.07.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Auf einem Parkplatz eines Schwimmbads an der Hubertstraße hat sich am Freitag, zwischen 9:30 Uhr und 12:30 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen blauen Citroen an dessen linker Seite und verursachte so einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Dürrheim erbittet, unter der Nummer 07726 / 939480, Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell