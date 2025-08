Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Callcenterbetrug in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Aufmerksame Bankmitarbeiter haben am 05.08.2025 in einer Bankfiliale in Bad Kreuznach einen Telefonbetrug verhindert. Gegen 13 Uhr meldeten sich Angestellte der Bank bei der Polizei. Sie berichteten, dass eine 77-jährige Frau in der Filiale erschienen sei und Konten auflösen, sowie größere Bargeldbeträge abheben möchte. Den Angestellten kam dies sehr merkwürdig vor. Vor Ort konnte die hinzugerufene Kriminalpolizei die Dame antreffen und beruhigen. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Kreuznach dauern an. Am 05.08.2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach zu mehreren ähnlich gelagerten betrügerischen Anrufen, bei denen sich sogenannte Callcenterbetrüger insbesondere als angebliche Polizisten ausgaben und Bargeld erbeuten wollten. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu keinem Schadenseintritt.

Die Betrüger versuchen ihre Opfer unter unterschiedlichen Vorwänden zur Geld- und Wertgegenständeübergabe zu bringen. In solchen Fällen gibt die Polizei hierzu folgende Verhaltenshinweise:

- Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln und unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. - Geben Sie keine Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse oder sensible Daten wie zum Beispiel ihre Bankdaten heraus. - Händigen Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an Unbekannte oder vermeintliche Polizeibeamte "zur Verwahrung" aus und tätigen Sie keine Überweisungen nach zuvor ausgesprochenen Aufforderungen. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf und rufen eigenständig den Notruf unter 110 an.

Weitere Tipps zum Umgang mit solchen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell