Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hoffenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrt endet im Feld

Hoffenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Opel auf der K4176 von Eschelbach in Richtung Hoffenheim. Aus bislang noch unbekannten Gründen verlor der Fahrer um kurz nach 10:30 Uhr das Bewusstsein. Infolgedessen kam das nun führungslose Auto von der Straße ab und fuhr ungebremst auf ein Feld. Erst nach ungefähr 30 Metern kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der 74-Jährige schwer. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der mit 10.000 Euro beziffert wird. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers lagen nicht vor. Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell