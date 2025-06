Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer nimmt Radfahrerin die Vorfahrt

Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag wollte der 59-jährige Fahrer eines Mercedes um kurz vor 18 Uhr im Einmündungsbereich des Wasserschlosswegs in die Asbacher Straße nach links in Fahrtrichtung der Grafeneck- Gesamtschule abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 76-jährige Fahrradfahrerin, welche die Asbacher Straße befuhr und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der unfallverursachende Autofahrer muss sich nun wegen der Missachtung der Vorfahrt und einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

