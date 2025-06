Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Fußgänger, eine Person tödlich verletzt. PM 2

Mannheim (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand überquerte ein 64-Jähriger Fußgänger, auf dem Grünstreifen, verbotswidrig die Straßenbahngleise in der Neckarauer Straße. Hierbei übersah er die herannahende Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Rheinau. Trotz Warnsignal sowie einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den 20-Jährigen Straßenbahnführer, konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindert werden. Der Fußgäner erlitt bei dem Unfallgeschehen lebensgefährliche Verletzungen, er wurde reanimationspflichtig und in ein Krankenhaus verbracht. Hier erlag er seinen erlittenen Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Rheinau-Süd gesperrt werden. Um 19.06 Uhr konnte ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegen werden. Der Straßenbahnverkehr war ab 19.30 Uhr wieder möglich. Die Unfallaufnahme dauert an.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

