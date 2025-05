POL-PPKO: Urmersbach (Kreis Cochem-Zell) - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz am 08.05.2025

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, 07.05.25 wurde die Koblenzer Polizei am Nachmittag über einen verdächtigen Sachverhalt informiert. Ein ca. 35-jähriger Mann soll im Verlauf des Vormittags eine 7-jährige Schülerin der Grundschule am Löwentor angesprochen haben. Angeblich habe der Mann versucht, das Kind zum Mitgehen zu bewegen. Eine weitergehende Beschreibung des ...

mehr