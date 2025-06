Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Löschgruppe Langern feierte rund gelungenes Feuerwehrfest

Die Löschgruppe Langern hat am Freitag und Samstag, 27. und 28. Juni, ein großes Feuerwehrfest rund um ihr Gerätehaus am Osticker Berg gefeiert.

Hunderte Besucher waren an den beiden Tagen bei herrlichem Sommerwetter in den Langerner Dorfkern gekommen, um mit den Feuerwehrleuten das 105-jährige Bestehen der Löschgruppe zu feiern. "Es war ein rundum gelungenes Fest, wir haben uns über den großartigen Zuspruch sehr gefreut und nur positive Rückmeldungen erhalten. Vor fünf Jahren konnten wir wegen der Corona-Pandemie das 100-jährige Jubiläum nicht feiern. Jetzt haben wir das in einem tollen Rahmen nachgeholt und ich bin sehr dankbar, dass so viele Menschen mit uns gefeiert haben", sagte Marc Mennes, Leiter der Löschgruppe Langern.

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten bildete der Grillabend für das Dorf am Freitag, den die Löschgruppe das dritte Jahr in Folge ausgerichtet hat mit dem Ziel, den Zusammenhalt in Langern weiter zu fördern und zu vertiefen. Viele Menschen aus der Bauerschaft nutzten die Gelegenheit zum zwanglosen Austausch bis in den späten Abend. Der Samstag stand dann im Zeichen der Feuerwehr. Marc Mennes und Tobias Tenk, neuer Leiter der Feuerwehr Werne, konnten dazu Vertreter aller Einheiten der Feuerwehr Werne, aber auch aus den Nachbarstädten und -gemeinden begrüßen. So waren Abordnungen der befreundeten Löschzüge Lünen-Wethmar und Südkirchen sowie der Löschgruppen Selm-Cappenberg nach Langern gekommen.

Am Nachmittag maßen sich Einheiten der Feuerwehr Werne unter großer Anfeuerung bei einem internen Leistungsnachweis im Kampf um den begehrten Wanderpokal. Dabei ging es darum, eine vorgegebene Übung möglichst schnell und fehlerlos zu absolvieren. Die Gastgeber von der Löschgruppe Langern zeigten dabei die schnellste Übung und blieben zudem fehlerfrei. Sie verwiesen damit die Löschzüge Werne-Mitte und Stockum auf die Plätze und holten den Pokal unter großem Jubel nach Langern. Ihr Können stellte auch die Jugendfeuerwehr unter Beweis. Sie lief beim Leistungsnachweis zwar außer Konkurrenz, dies aber schnell und fehlerfrei.

Die Siegerehrung und Pokalübergabe nahm Bürgermeister Lothar Christ vor, der zum Osticker Berg gekommen war, um die Glückwünsche der Stadt Werne zum 105-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Langern zu überbringen. Er würdigte den großen Einsatz der Einheit und unterstrich die hohe Qualität der gesamten Werner Feuerwehr. Dieser Würdigung schloss sich Tobias Tenk an.

Zu seiner sichtbaren Überraschung wurde Lothar Christ, der im Oktober aus dem Amt scheidet, dann selbst eine hohe Auszeichnung zuteil. Für sein langjähriges Engagement für die Feuerwehr erhielt er die Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes, eine der höchsten Auszeichnungen für Personen, die nicht selbst aktiv in der Feuerwehr sind. Die Übergabe nahmen als Repräsentanten des Kreisfeuerwehrverbandes Unna der Vorsitzende Dietmar Luft und sein Stellvertreter Thomas Temmann vor, 18 Jahre lang Leiter der Feuerwehr Werne und langjähriger Wegbegleiter des Bürgermeisters in Feuerwehrangelegenheiten.

Den Abschluss des zweitägigen Festes bildet eine große Party im und um das Festzelt, in dem DJ Andreas Büscher für eine gute gefüllte Tanzfläche sorgte.

