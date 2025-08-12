PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Androhung des Distanz-Elektro-Impulsgeräts gegenüber einem 36 Jahre Mann durch Beamte der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Saline Karlshalle (ots)

Am 12.08.2025 gegen 17:39 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen auf den Parkplatz einer Bad Kreuznacher Lokalität gerufen. Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle eines 36 Jahre alten Mannes aus Bad Kreuznach verhielt der Betrunkene sich aggressiv, unkooperativ und aufbrausend gegenüber den eingesetzten Beamten.

Nachdem er sich auch nach mehrfacher Aufforderung weigerte, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen, und sich von der Kontrollörtlichkeit entfernte, musste durch die Polizisten der Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgeräts angedroht werden, welcher letztendlich auch dazu führte, dass der Verantwortliche sich auf den Boden legte und gefesselt werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in der Hosentasche des Mannes ein Küchenmesser aufgefunden werden. Der Verantwortliche wurde nach der Erteilung eines Platzverweises aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 20:30

    POL-PDKH: Widerstand und Beleidigung durch 16-jährige auf Bretzenheimer Weinfest

    Bretzenheim (ots) - Am frühen Morgen des 10.08.2025 wurde gegen 02:00 Uhr die Polizei Bad Kreuznach, auf Grund einer vorangegangenen Körperverletzung auf dem Bretzenheimer Weinfest, alarmiert. Vor Ort konnte eine verletzte 16-jährige angetroffen werden. Die Eltern befanden sich nicht auf dem Weinfest. Auf Grund des Verletzungsbilds sollten weitere medizinische ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 20:41

    POL-PDKH: Verkehrsunfall durch verlorene Couch

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, 08.08.2025, gegen 17.50 Uhr wird durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Couch auf der B41, Fahrtrichtung Idar-Oberstein, Höhe der Abfahrt Bretzenheim auf dem linken Fahrstreifen gemeldet. Noch vor Eintreffen der entsandten Funkstreifen kollidiert eine 61-jährige PKW-Fahrerin trotz Vollbremsung mit der verlorenen Couch. Die Frau bleibt unverletzt; am Fahrzeug entsteht erheblicher ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:28

    POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach - Ortsteil Bad Münster am Stein-Ebernburg

    Bad Kreuznach (ots) - Die Polizei Bad Kreuznach erhielt am 07.08.2025 um 13:32 Uhr die Meldung über einen Tageswohnungseinbruch in der Herrengartenstraße in Bad Kreuznach, Ortsteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Im Zeitraum zwischen 06:45 - 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwenden hieraus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren