Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Androhung des Distanz-Elektro-Impulsgeräts gegenüber einem 36 Jahre Mann durch Beamte der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Saline Karlshalle (ots)

Am 12.08.2025 gegen 17:39 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen auf den Parkplatz einer Bad Kreuznacher Lokalität gerufen. Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle eines 36 Jahre alten Mannes aus Bad Kreuznach verhielt der Betrunkene sich aggressiv, unkooperativ und aufbrausend gegenüber den eingesetzten Beamten.

Nachdem er sich auch nach mehrfacher Aufforderung weigerte, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen, und sich von der Kontrollörtlichkeit entfernte, musste durch die Polizisten der Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgeräts angedroht werden, welcher letztendlich auch dazu führte, dass der Verantwortliche sich auf den Boden legte und gefesselt werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in der Hosentasche des Mannes ein Küchenmesser aufgefunden werden. Der Verantwortliche wurde nach der Erteilung eines Platzverweises aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

