Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht zum 06.08.2025 wurden durch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mittels eines Einkaufswagens in der Planiger Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht wurden zwei Glasscheiben an der Eingangstür der Jakob-Kiefer-Halle zerstört. Im Friedrich-Moebus-Stadion wurden Sitzschalen, Mülleimer und Fensterscheiben beschädigt. Im Stadion wurde ein Getränkeanhänger den Hang runterstoßen, sodass dieser erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in hoher vierstelliger Summe.

Aufgrund der zeit- und örtlichen Zusammenhänge ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Zeugen des Vorfalls, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell