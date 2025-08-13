PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht zum 06.08.2025 wurden durch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge mittels eines Einkaufswagens in der Planiger Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht wurden zwei Glasscheiben an der Eingangstür der Jakob-Kiefer-Halle zerstört. Im Friedrich-Moebus-Stadion wurden Sitzschalen, Mülleimer und Fensterscheiben beschädigt. Im Stadion wurde ein Getränkeanhänger den Hang runterstoßen, sodass dieser erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in hoher vierstelliger Summe.

Aufgrund der zeit- und örtlichen Zusammenhänge ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Zeugen des Vorfalls, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 20:30

    POL-PDKH: Widerstand und Beleidigung durch 16-jährige auf Bretzenheimer Weinfest

    Bretzenheim (ots) - Am frühen Morgen des 10.08.2025 wurde gegen 02:00 Uhr die Polizei Bad Kreuznach, auf Grund einer vorangegangenen Körperverletzung auf dem Bretzenheimer Weinfest, alarmiert. Vor Ort konnte eine verletzte 16-jährige angetroffen werden. Die Eltern befanden sich nicht auf dem Weinfest. Auf Grund des Verletzungsbilds sollten weitere medizinische ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 20:41

    POL-PDKH: Verkehrsunfall durch verlorene Couch

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, 08.08.2025, gegen 17.50 Uhr wird durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Couch auf der B41, Fahrtrichtung Idar-Oberstein, Höhe der Abfahrt Bretzenheim auf dem linken Fahrstreifen gemeldet. Noch vor Eintreffen der entsandten Funkstreifen kollidiert eine 61-jährige PKW-Fahrerin trotz Vollbremsung mit der verlorenen Couch. Die Frau bleibt unverletzt; am Fahrzeug entsteht erheblicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren